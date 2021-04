innenriks

Det seier Ragnhild Guddal, som leiar eit prosjekt for å gi rusmisbrukarar oppfølging, til NRK. Ho kjempar for at dei svakaste ikkje skal rammast av forandringane i Nav.

– Eg ønskjer vi skal ha eit samfunn der Nav er det siste tryggingsnettet vårt og som tek imot alle. Då må vi ha døra open. Du må kunne komme inn der og møte eit menneske som kan hjelpe deg, seier Guddal og held fram:

– Har du ikkje telefon eller bank-ID, så står du der.

