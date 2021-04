Bank Norwegian sigra i retten i søkjemotorstrid

innenriks

Då banken i forbrukslånsmarknaden slo seg opp, var nettopp å kjøpe namnet til konkurrentane på Google eitt av verkemidla Bank Norwegian brukte, skriv Rett24.

Dermed toppa ei sponsa lenkje til forbrukslånsbanken trefflista til personar som søkte på andre bankar.

I dommen, som nettavisa refererer frå, skriv Borgarting lagmannsrett at «snylting» er ein treffande karakterstikk for det som skjer, men meiner samtidig at elementet av snylting ikkje er så sterkt at annonsepraksisen alltid vil vere i strid med «god forretningsskikk».

Lagmannsretten vektlegg òg praksis frå EU-domstolen, som tidlegare har meint at slik annonsering er uttrykk for sunn konkurranse.

Det er konkurrentane Brabank, Ikano Bank og Komplett Bank som har saksøkt Bank Norwegian, med støtte frå Virke. Google var partshjelp for Bank Norwegian.

