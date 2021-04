Baneheia-bror meiner jentene har vorte gløymde i mediedekninga

innenriks

– Dette er ei veldig stor sak som har vorte eit mediesirkus. No snakkar folk om Baneheia-saka. Det at dei to jentene vart drepne er nesten gløymd litt oppi dette, for å setje det på spissen, seier Kristoffer Sørstrønen på NRK-programmet Lindmo.

Han framhevar at saka alltid er i sosiale medium og at det er «litt som om det har blitt gjort til ren underholdning».

– Folk må ikkje gløyme at dette er ei privatsak og ein veldig stor tragedie for oss, uttaler Sørstrønen.

Då veslesystra og venninna Lena Sløgedal Paulsen vart drepne i Baneheia i Kristiansand i mai 2000, var storebroren tolv år. Han har kjent på skuldkjensle etter drapet. Jentene spurde om han ville bli med, men han hadde ikkje tid.

– Det er nok noko som har prega meg lenge i etterkant. At eg har kjent på den skuldkjensla. Men eg ser jo det når eg har vorte i vaksen alder at det på ein måte ikkje var min feil. Sjølv om det var vanskeleg å tenkje det der og då, seier Sørstrønen.

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på jentene. Han har heile vegen nekta straffskuld, og i februar vart det klart at han får saka si teken opp att.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel. Han har sona ferdig.

(©NPK)