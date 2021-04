Akademikerne: Sjukehustilsette må få reallønnsvekt i år

innenriks

– Sjukehustilsette har stått i frontlinja i pandemien og demonstrert kor uunnværlege dei er for samfunnet. Samtidig slit mange sjukehus med å rekruttere og behalde legar og andre høgt utdanna, seier Rune Frøyland, leiar for Akademikerne helse.

Dei påpeikar òg at pandemien har ført til utsetjing og avlysing av heilt nødvendig etter- og vidareutdanning for sjukehustilsette, og dessutan manglande oppdatering for spesialistar. Dette må løysast, seier dei.

Fredag formiddag startar årets lønnsforhandlingar i sjukehusa.

