Studentar i Viken-kommunar får komme tilbake på lesesalen

Årsaka til dei mellombelse endringane er at 20 Viken-kommunar har hatt dette tiltaksnivået, som normalt skal vare i to–tre veker, lenge.

– Desse mellombelse justeringane i tiltaksnivå A vil forhåpentleg kunne gjere konsekvensane av tiltaka litt mindre, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

I desse kommunane har lokala ved universitet og høgskular vore stengde for alle studentar. Men frå 16. april kan bibliotek og lesesalar halde ope for studentar som jamleg blir koronatesta. Lokale på campus kan òg haldast opne for studentar som er avhengig av forsøk eller ferdigheitstrening som ikkje kan gjennomførast digitalt.

16. april kan òg blomsterbutikkar i dei 20 kommunane halde ope dersom salsarealet ikkje overstig 250 kvadratmeter, og butikken i all hovudsak sel blomar med kort haldbarheit.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobbar no med eit oppdrag der dei gjer ein heilskapleg gjennomgang og justering av alle tre regionale tiltaksnivåa (tiltaksnivå A, B og C).

