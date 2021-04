Stoltenberg: – Går føre seg studiar på andre dose

innenriks

På spørsmål om kva slags vaksine som skal givast i andre dose til dei som allereie har fått første dose av den no stansa AstraZeneca-vaksinen, seier FHI-direktøren at det blir gjort studiar no på dette.

– Vi er spente på resultata frå desse studiane. Det er mogleg at dei vil komme så raskt at det vil spele ei rolle for tilrådinga vår, seier Stoltenberg.

Ho meiner det er litt feil å snakke om berre andre dose sidan alle skal få eit tilbod om fullstendig vaksinasjon.

– Vi vil gi ei tilråding for dei det gjeld, og det skal skje raskt, om resultata frå studiane finst eller ikkje, understrekar ho.

(©NPK)