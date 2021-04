Støre: – Det har vore tøft, noko av dette

innenriks

Etter å ha halde opningstalen på Arbeidarpartiets landsmøte torsdag fekk Støre spørsmål frå pressa om kva framgangen på meiningsmålingane den siste tida har gjort med stemninga i partiet.

Partileiaren valde då å svare personleg:

– Det har vore tøft, noko av dette. Men ikkje overraskande, eigentleg, sa han.

– Eg visste då eg gjekk inn i dette, at viss du som politikar tek av når det går bra, eller blir knust når det går dårleg, så må du finne på noko anna.

Støre sa at han har vorte kalla mykje opp gjennom åra, og at det eigentleg er ok at det blir brukt ein litt annan type kallenamn og ein litt annan type bilete av han no.

– Men eg har jo heile tida tenkt at eg er del av eit lag. Vi vinn som lag, og vi taper som lag.

