Rus og abort blant stridstemaa på Aps landsmøte

innenriks

Torsdag benkar 300 delegatar seg framfor skjermane i det ganske landet til det første digitale landsmøtet i Arbeidarpartiets 134 år lange historie. Klokka 10 held Ap-leiar Jonas Gahr Støre innleiingstalen sin.

Der skal eit nytt partiprogram vedtakast, og delegatane skal drillast i politisk argumentasjon før valkampen.

– Vegskilje

Valet i haust kan vere Støres siste sjanse til å bli statsminister.

– Dette er eit vegskiljeval, seier han.

Ei fersk meiningsmåling viser at Støre no pustar Erna Solberg (H) i nakken som den føretrekte statsministeren med 33 mot 37 prosent oppslutning.

Ap-leiaren har sjølv leidd arbeidet med det nye partiprogrammet.

– Det er meir tydeleg og med større ambisjonar, slo han fast på ein pressekonferanse tidlegare denne veka.

I programmet er det berre tre dissensar – på abort, atomvåpen og iskanten, det vil seie kor langt nord grensa for petroleumsaktivitet skal gå.

– Det fortel at vi grunnleggjande er samla om dei store vala, meiner Støre, som peikar ut arbeid til alle, ein velferdsstat som seier nei til privatiseringspolitikken til høgresida og det Ap kallar «ein rettferdig klimapolitikk» som dei tre hovudsakene til partiet før valet.

Rusreforma splittar

Men partiet er sterkt splitta særleg i synet på rusreforma til regjeringa, der eitt av hovudgrepa er å avkriminalisere bruk og innehav av mindre mengder narkotika. Regjeringa er avhengig av Aps stemmer for å få reforma gjennom i Stortinget.

Men mange i Ap fryktar at reforma vil senke terskelen for rusbruk blant ungdom. Samtidig har Ap lenge hatt programfesta at tunge rusbrukarar skal møtast med hjelp, ikkje straff.

Korleis ulike grupper skal møtast med ulike reaksjonar for same handling, kan bli ei juridisk nøtt som Ap til no ikkje svart på.

Hittil har partileiar Støre ikkje vilja seie kvar han sjølv står i saka for ikkje å kortslutte debatten internt i partiet. Han har likevel varsla at han vil komme med sitt syn på landsmøtet.

Aps redaksjonskomité, under leiing av Anniken Huitfeldt, er i gang med å snikre eit forslag til uttale som dei håpar landsmøtet kan stille seg bak. Uttalen vil bli offentleggjord fredag formiddag.

Abort

Også når det gjeld abort kan det bli høg temperatur i den digitale salen.

I abortspørsmål går fleirtalet inn for å greie ut eit alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønskjer abort mellom veke 12 og veke 18. Støre er blant dei som har stilt seg bak dette.

Sjølv om han meiner at abortnemndene har utspelt rolla si i den noverande forma, vil han greie ut eit alternativ først.

Mindretalet, som består av Ap-toppar som Ingvild Kjerkol, Anne Rygh Pedersen, Ina Libak og Rina Mariann Hansen, gå derimot inn for å avvikle nemndsystemet umiddelbart, noko som i praksis vil bety sjølvbestemd abort til veke 18.

Ifølgje Støre er det òg klart at Arbeidarpartiet vil reversere endringane i abortlova som regjeringa har gjennomført.

Atomvåpen

Tidlegare AUF-leiar Ina Libak er òg ein av to i programkomiteen som meiner at Ap bør gå inn for at Noreg signerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Fleirtalet, mellom dei Støre, meiner det i dagens tryggingspolitiske situasjon er politisk umogleg for eit Nato-land som Noreg å underteikne FN-traktaten «utan å redusere vår moglegheit for innverknad og vern.»

Spørsmålet stod òg på dagsordenen på landsmøtet i 2019. Då fekk Støre solid fleirtal for neiet sitt.

