Politiet opprettar sak etter konfirmasjonssamling i Gjøvik

Dei nesten 140 ungdommane kom frå fem kommunar og var samla til konfirmasjonsundervisning i Campus Arena på Gjøvik, skriv Oppland Arbeiderblad.

Ifølgje avisa fortalde ein av deltakarane til mor si at ho ikkje hadde følt seg trygg på at smitteverntiltaka vart følgde. Mora reagerte sterkt. Jenta fortalde mellom anna at ungdommane sat tett saman, utan faste plassar.

– På bakgrunn av opplysningar komme fram mellom anna i media, opprettar Innlandet politidistrikt ei undersøkingssak, opplyser stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til avisa.

– Vi skal sjå nærare på om nokre smittevernreglar er brotne i samband med arrangementet, seier Mari Lauritzen Hasle i påtaleavsnitt Vest. Ho er påtalefagleg ansvarleg for saka.

Human-Etisk Forbund påpeikar at dei heldt seg til reglane for fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år, der ein er friteken for kravet om avstand og kohortar. Dei meiner likevel at det var ei uklok avgjerd å gjennomføre samlinga.

