Moss har bede om lette i koronatiltaka

Det var i eit møte med Statsforvaltaren for Oslo og Viken onsdag at kommunen bad om lettar, sidan dei meiner at tiltaka no er uforholdsmessig strenge i den smittesituasjonen som Moss kommune er i.

– Vi opplever no stor uro blant innbyggjarane, og vi er heilt avhengige av at folk følgjer dei strenge tiltaka. Eg fryktar at vi er i ferd med å miste støtta befolkninga har til koronatiltaka, og fleire innbyggjarar uttrykkjer mistillit til kommunen, seier ordførar Hanne Tollerud (Ap) i Moss i ei pressemelding.

Statsforvaltaren har vidaresendt førespurnaden til Helsedirektoratet, og det blir venta svar fredag.

Moss kommune har det siste døgnet registrert sju nye smittetilfelle i kommunen, og har ein flat trend i smitteutviklinga.

