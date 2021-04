Høie: – Ikkje aktuelt at ein kan ta AstraZeneca-vaksinen frivillig

innenriks

Viss Noreg skulle ha teke i bruk AstraZeneca-vaksinen før det nye ekspertutvalet kjem med konklusjonane sine i mai, ville det ha svekt tilliten til det norske helsevesenet betydeleg, sa helseministeren på pressekonferansen på torsdag om vaksinestrategien.

Medan Noreg framleis har sett vaksinen på pause, vedtok danske styresmakter onsdag at bruken av AstraZeneca-vaksinen ikkje blir oppatteken. Danske medium melde torsdag ettermiddag at regjeringa har bede helsestyresmaktene i landet om å greie ut moglegheita for at dei som ønskjer å ta AstraZeneca-vaksinen, kan få moglegheita til det.

– Ei avgjerd om AstraZeneca-vaksinen no kunne òg ha ført til konsekvensar for Janssen-vaksinen, sa Høie. Han seier at slik som situasjonen er no, vil det ikkje vere mogleg å frivillig ta AstraZeneca-vaksinen, sjølv om den formelt framleis er godkjend.

Han understrekar at FHI heller ikkje har tilrådd ei slik frivillig løysing.

