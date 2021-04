Forsvarar: Spørsmål om tilreknelegheit sentralt etter drapet på Tor Kjærvik

innenriks

Opplysningar NRK har fått, går ut på at den drapssikta 36-åringen skal ha vore sterkt prega av konfliktar rundt samlivsbrotet og konflikten til foreldra rundt barnefordelinga for mange år sidan, og at han har slite psykisk i vaksen alder.

– Spørsmålet om tilreknelegheit vil sikkert vere sentralt for politiet under etterforskinga, og eg reknar med at det kan belysast nærare òg frå familiemedlemmer og venner som uttaler seg i media, seier forsvarar John Christian Elden til NRK.

Politiet har så langt ikkje vilja kommentere om dei ønskjer å gjennomføre ein prejudisiell observasjon av 36-åringen.

Den sikta, som ikkje tidlegare er straffedømd, vart onsdag fengsla i fire veker med brev- og besøksforbod og med medieforbod dei to første vekene.

