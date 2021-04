FHI ventar med å bruke Janssen-vaksinen

innenriks

Dette er i tråd med at leverandøren Janssen allereie har bede om ein utleveringspause i Europa.

– Bruk av Janssen-vaksinen i Noreg blir venta med til det finst meir informasjon frå desse undersøkingane, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) kunngjorde 9. april at dei har starta ein såkalla signalprosedyre for Janssen-vaksinen for å undersøkje om det er ein samanheng mellom vaksinen og eit fåtal rapporterte tilfelle av alvorleg blodpropp blant vaksinerte.

Ved å ikkje nytte Janssen-vaksinen vil vaksinasjonsprogrammet bli forseinka med opptil 7 veker for enkelte aldersgrupper.

Ifølgje FHI-direktør Camilla Stoltenberg er det i dag 24.000 dosar av denne vaksinen i Noreg.

Ekspertutvalet som regjeringa no set ned, skal sjå på konsekvensane av å bruke eller ikkje bruke både vaksinane frå AstraZeneca og Janssen i det norske vaksinasjonsprogrammet.

