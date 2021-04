Eitt spor gjenopna på Østfoldbanen

innenriks

Det kan ta lang tid før det andre sporet er i drift igjen, opplyser Bane Nor til NTB.

– Du må rekne med forseinkingar og innstillingar. Dette kjem av straumproblem. Bane Nor jobbar med å rette feilen. Vi veit ikkje kor lang tid det vil ta før toga kan køyre som normalt igjen, skriv Vy i trafikkmeldinga si.

Onsdag ettermiddag fall ein køyreleidning ned på eit tog ved Rosenholm stasjon lengst sør i Oslo kommune.

Det vart meldt om fleire knuste ruter i togsettet og at mellom tre og fem personar var lettare skadde. To personar fekk behandling for kuttskadar av ambulansepersonell.

