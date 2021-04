Ap vil ha 22. juli-kommisjon

innenriks

Det er AUF og Akershus Ap som står bak forslaget, skriv avisa. Ifølgje forslaget skal kommisjonen sjå på oppveksten til både Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og islamske framandkrigarar.

– Vi ønskjer ein kommisjon for å sjå djupare på korleis ekstremisme oppstår og for å lære om tiltak for å både førebyggje og motverke radikalisering og ekstremisme, seier Anniken Huitfeldt, leiar av Arbeidarpartiets redaksjonskomité.

Komiteen jobbar no med ein 22. juli-resolusjon i samband med tiårsmarkeringa av terrorangrepet. Resolusjonen skal behandlast av Aps landsmøte fredag.

Huitfeldt peikar på at den opphavlege 22. juli-kommisjonen avgrensa mandatet sitt til beredskap.

