20 nye registrert smitta i Drammen

Drammen kommune opplyser at éin person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, medan det er kjent smitteveg for 15 personar.

Snittet dei siste sju dagane er 16 smitta.

Trass i 22 og 20 tilfelle dei to siste dagane meiner kommuneoverlegen at det førebels ikkje er grunnlag for å seie at den nedovergåande smittetrenden i kommunen dei siste vekene er i ferd med å snu igjen.

– Vi har venta at tala kunne gå noko opp igjen etter påskeferien, men heldigvis ser vi inga bratt stigning i talet på smitta etter påska førebels, seier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

