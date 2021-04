innenriks

Vedkommande er smitta av ein kjend nærkontakt i ein annan kommune og har eit mildt sjukdomsforløp, opplyser Trondheim kommune.

Eitt nytt smittetilfelle er tre under vekesnittet og to under snittet dei siste 14 dagane.

1.205 personar testa seg i Trondheim onsdag.

