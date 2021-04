Støre pustar Solberg i nakken på statsministermåling

innenriks

I Aftenpostens statsministermåling blir Erna Solberg føretrekt som statsminister av 37 prosent. Støre får 33 prosent oppslutning, medan 18 prosent vil ha Vedum. 12 prosent veit ikkje eller vil ikkje svare.

– Det er hyggjeleg at flest peikar på meg, men det er lenge til valet, skriv Solberg i ein SMS via pressesjefen sin.

Då VG gjorde same måling i midten av mars, var Solberg føretrekt av 41 prosent, Støre av 26 prosent og Vedum av 19 prosent.

Trenden gler Støre og Arbeidarpartiet.

– Eg trur dette kjem av at vi har vore tydelege på politikken; trygt arbeid til alle, mindre forskjellar mellom folk og betre velferdstenester. Så er eg sjølvsagd glad for at folk i aukande grad sluttar opp om meg som statsministerkandidat, skriv Støre til Aftenposten.

Vedum vil framleis ikkje svare på om han ønskjer å utfordre Støre som raudgrøn statsministerkandidat.

– Poenget mitt er å snakke politikk, ikkje vere oppteken av posisjonar, seier han.

Aftenposten-målinga viser stor forskjell på by og bygd. I Oslo er Støre (44 prosent) og Solberg (39) klart føre Vedum (6). I tettstader og landsbygder er Solberg størst (34) følgd av Vedum (27) og Støre (25).

(©NPK)