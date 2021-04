Sjukehustilsette redda 161 vaksinedosar frå å bli kasta

innenriks

I slutten av mars vart det kjent at 161 vaksinar frå Pfizer/Biontech i Kongsvinger ikkje var oppbevart i samsvar med instruks og derfor truleg måtte kastast.

No har dosane likevel vorte tekne i bruk – på frivillige tilsette ved Oslo universitetssjukehus (OUS), skriv MittKongsvinger.

Dette vart gjort etter dialog med mellom anna Folkehelseinstituttet (FHI), Pfizer og Legemiddelverket.

– Dette er off-label og ikkje i samsvar med protokoll, men det vart altså vurdert til at dosane kan vere verksame likevel, seier rådmann Lars Andreas Uglem. OUS skal måle effekten på sine tilsette.

Ingen pasientar i Kongsvinger er vaksinerte med dei aktuelle dosane. Kommunen har gått gjennom rutinane sine for å hindre at noko liknande skjer igjen, skriv Glåmdalen, som skreiv om saka først.

– Vi håpar og trur at dette ikkje var heilt bortkasta likevel, og at dosane har ein verknad for dei som no har fått vaksinane, seier Uglem.

