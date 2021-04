Raudt: Rapport viser at pandemien ramma skeivt

innenriks

Han er kritisk til at Kvinnsland-utvalet ikkje hadde mandat til å ta for seg krisepakkane.

Rapporten stadfestar òg at regjeringa sette innteninga til overklassen føre omsynet til smittevernet til befolkninga, liv, og helse, då det vart opna for arbeidskraftimport frå land med betydeleg smitte i fjor sommar, meiner Raudt. Dei kravde då at det skulle opnast kontrollsak på Stortinget, og rapporten frå koronakommisjonen stadfestar at regjeringa gav etter for press frå interesseorganisasjonar og at det innebar ein risiko, seier Raudt-leiaren.

(©NPK)