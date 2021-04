Politiet gjer nye gruve-undersøkingar i Arendal i samband med drap

innenriks

– Vi ønskjer å forta nye undersøkingar, og på grunn av eit utfordrande undersøkingsmiljø i gruvene har Agder politidistrikt bede om bistand frå nasjonale bistandsressursar i Oslo, seier etterforskingsleiar Tor Inge Omland i ei pressemelding onsdag.

To menn er sikta for å ha drepe Solum. Mennene, som er i 30- og 40-åra, vart lauslatne denne veka etter å ha sete i varetekt sidan desember, skriv NRK.

Politiet seier det framleis står att mykje etterforsking, men at mennene blir lauslatne fordi det ikkje lenger er fare for bevisøydelegging.

24 år gamle Solum vart funnen død i mai i fjor etter å ha vore sakna i nær to månader. Politiet meinte det ikkje var snakk om ei ulykke, og så seint som i desember vart dei to mennene arresterte, sikta for å ha drepe 24-åringen.

Begge nektar straffskuld.

