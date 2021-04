NHO Reiseliv vil ha opne ølkranar i Oslo til 1. mai

innenriks

Onsdag vart det klart at Oslo vidarefører dei svært inngripande tiltaka i Oslo i to veker til, som inneber at serveringsstader må halde stengt og framleis skjenkestopp.

Det nærmar seg eit halvt år med fullt skjenkjeforbod i hovudstaden.

Serveringsbransjen treng eit tydeleg signal om når uteservering blir tillate, meiner administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Ho tek til orde for at signalet bør komme allereie neste veke slik at serveringsstadene kan byrje å planleggje og ta tilbake sine tilsette.

– 1. mai kickstartar sesongen for uteservering, og det bør Oslo kommune tillate. Med god avstand ute og gode smitteverntiltak på plass er det fint mogleg å ta ein øl eller eit glas vin til måltidet på ein forsvarleg måte, seier ho i ei pressemelding og viser til at dette no er tillate i London igjen.

På same måte som regjeringa kom med tydelege signal om kva tiltak dei vil lette på éi veke i forkant, forventar NHO Reiseliv vekevise vurderingar frå byråden i Oslo for å skape mest mogleg føreseielegheit for bransjen.

Devold meiner at det no hastar med å få opp reiselivsaktiviteten i hovudstaden, for å unngå konkursar og tap av arbeidsplassar.

I ei undersøking NHO Reiseliv sjølv har gjennomført, seier seks av ti reiselivsbedrifter at det er reell risiko for konkurs hos dei.

(©NPK)