Mann og kvinne frå Jæren til sjukehus med brannskadar

innenriks

Sørvest politidistrikt fekk melding om saka like etter klokka 2 natt til onsdag.

Det var kvinna i 40-åra som sjølv melde ifrå til politiet. I ein bustad på Orre på Jæren vart kvinna og ein mann i 30-åra funne med til dels alvorlege brannskadar i ansiktet og på kroppen.

Det har ikkje vore brann i bustaden, og det er derfor uklart korleis dei to har fått brannskadane. Begge vart køyrde til Stavanger universitetssjukehus, og tilstanden blir omtalt som alvorleg.

– Vi veit enno ikkje kva som har skjedd. Det er nok teke høgde for fleire hypotesar her for kva som kan ha skjedd. Den vidare etterforskinga vil vise om dette var ei ulykke eller noko straffbart, seier operasjonsleiar Helen Rygg Ims i Sørvest politidistrikt til NTB.

Ho fortel at dei to personane enno ikkje har vore i stand til å la seg avhøyre. Begge er kjende for politiet frå tidlegare.

Bustaden er sperra av med vakthald, og kriminalteknikarar vil onsdag morgon gjere åstadsundersøkingar, forklarer Ims.

