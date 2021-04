Koronakommisjonen meiner Grunnlova vart broten

innenriks

– Det var eit grunnlovsbrot, seier leiaren av koronakommisjonen Stener Kvinnsland til NTB.

Han viser til paragraf 28 i Grunnlova. I denne grunnlovsparagrafen kjem det fram at avgjerder i «saker av viktighet» skal fattast i statsråd. Men nedstenginga 12. mars 2020 vart vedteken av Helsedirektoratet.

– Vi meiner at ein her har tredd over, seier Kvinnsland.

I rapporten som vart lagt fram onsdag, fastslår koronakommisjonen at nedstenginga 12. mars 2020 «utvilsamt» er ei sak som fell innunder paragraf 28. Kommisjonen meiner òg at det var praktisk mogleg og tid nok til å gjennomføre behandling av saka i statsråd.

Kvinnsland innrømmer at dette kan verke som ein formalitet isolert sett. Men i eit større perspektiv handlar det om å halde oppe dei demokratiske institusjonane over tid, held han fast på.

«Det er i krisesituasjonar at risikoen er størst for at Grunnloven og menneskerettighetene blir brutt, og at borgernes rettigheter kan bli krenket», blir det åtvara om i rapporten.

– Dette er det viktig å gjere merksam på, for under kriser får ein det travelt.

(©NPK)