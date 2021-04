Johansen: Gjenopninga av Noreg avheng av Oslo

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde denne veka at Noreg vil starte det første trinnet til gjenopninga fredag.

Men Oslo har lenge hatt langt strengare tiltak enn resten av landet. Medan resten av Noreg så smått vil ta dei første stega sine mot ein meir normal kvardag, blir hovudstaden verande stengt.

Både byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (Ap) er klokkeklare på at det å gi fleire vaksinedosar til Oslo vil gagne heile landet – og bidra til ei raskare gjenopning av Noreg.

– Så når vi snakkar om farten på gjenopninga av Oslo, er det først og fremst regjeringa som sit med nøkkelen. Gjenopninga av heile det norske samfunnet er stor grad avhengig av utviklinga i Oslo, seier byrådsleiar Johansen.

– For langt unna mål

Medan den eine vaksinen etter den andre blir gjenstand for grundige undersøkingar, pausar og forseinkingar, går vaksinasjonen av den norske befolkninga sakte, men sikkert framover.

Nær 900.000 nordmenn har no fått den første vaksinedosen sin. Rundt 300.000 har fått den andre dosen sin og er dermed fullvaksinert mot covid-19.

Men i Oslo er berre 6 prosent av befolkninga fullvaksinert.

– Vi er for langt unna mål. For å komme dit må vi setje nærare éin million nålestikk totalt, seier helsebyråd Steen.

Meiner Oslo-vaksinasjon er nøkkelen

Helsebyråden meiner at det å få kontroll på smitten i Oslo er essensielt for å kunne stanse eller avgrense smitten på landsbasis. Det er berre ei høg vaksinasjonsgrad som kan gjere at ein kjem tilbake til kvardagen.

– Vaksinerer vi Oslo, stoppar vi smitten i Noreg. Først då kan vi snakke om ei reell gjenopning av landet, seier Steen, som etterlyser fleire vaksinedosar til hovudstaden.

Raymond Johansen peikar på at ekspertutvalet til regjeringa – Holden-utvalet – tek til orde for at langt fleire vaksinedosar bør prioriterast til Oslo og andre hardt ramma område.

Byrådsleiaren peikar på at Holden-utvalet slår fast at dette vil ha stor positiv effekt for heile landet, og at det vil gjere at heile Noreg raskare kan lette på tiltaka.

Aukar vaksinekapasiteten

Vaksinasjonen i Oslo har teke seg opp den siste tida. Frå å tidlegare vaksinere rundt 10.000 innbyggjarar per veke, vart det førre veke sett 24.000 vaksinedosar i hovudstaden.

No blir kapasiteten auka ytterlegare. Kommunen har nemleg inngått ein avtale med Apotekerforeningen, som gjer at folk no òg kan bli vaksinert på apoteka.

Dette medfører at vaksinekapasiteten blir auka med 10.000. Dermed har Oslo kapasitet til å setje 120.000 vaksinedosar i veka.

– Oslo er klar. Det einaste vi manglar er vaksinar, seier Steen.

(©NPK)