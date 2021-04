Apotekforeiningar ønskjer at tilsette blir vaksinerte

innenriks

Både Noregs Farmaceutiske Forening og Farmasiforbundet i Parat synest det er bra at Oslo kommune vil utnytte kompetansen som finst i apoteka, men meiner at tilsette som skal stå for vaksinasjonen, sjølv må vaksinerast på grunn av smitterisikoen.

– Apotekteknikarar og farmasøytar i apotek er ein viktig del av helsetenesta. Apotektilsette har gjort ein stor innsats under pandemien med å halde ope for alle heile vegen. Det har likevel gjort at apotektilsette lever med auka smitterisiko, understrekar Irene Hope, leiar for Farmasiforbundet i Parat.

Ho får støtte av Urd Andestad, leiar i Noregs Farmaceutiske Forening, som saman med Farmasiforbundet har sendt eit brev til kommunen der dei ber om at apotektilsette må prioriterast i vaksinekøen.

