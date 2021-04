innenriks

– Då eg gjorde greie for Stortinget, sa eg at vi ville basere oss på data ikkje datoar når vi skulle opne opp, og vi er no der at vi kan gjennomføre første steg av gjenopningsplanen, seier Solberg.

Det er utviklinga i smittesituasjonen og sjukdomsbyrda, kapasiteten i helsevesenet og talet som er vaksinert, som gjer at Solberg-regjeringa no vil opne opp.

– Tiltaka som vart innførte før påske synest å ha god effekt. Derfor reverserer vi desse tiltaka no frå og med fredag, seier Solberg.