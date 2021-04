Sensitive pasientopplysningar låg tilgjengeleg for sjukehustilsette i heile Midt-Noreg

innenriks

Sensitive pasientopplysningar frå sjukehuset i Trondheim låg ute i opptil ni år, skriv avisa Nidaros.

– Konsekvensane er at helsepersonell eller andre autoriserte brukarar i Helse Midt-Noreg, utan tenestebehov, kunne sett informasjon dei ikkje skulle sett, seier juridisk seniorrådgivar Susanne Lie i Datatilsynet.

– At St. Olav no risikerer eit gebyr på 750.000 kroner, seier noko om alvoret i seg sjølv, seier ho.

Opplysningane var mellom anna PDF-rapportar med det fulle namnet til pasientane, personnummer og utførte behandlingar, og desse låg ute tilgjengeleg i mellom to til ni år.

– Det er svært beklageleg at slik tilgangsavgrensing til mappene ikkje vart etablerte. Vi har likevel ingen indikasjonar på at opplysningane har vore tilgjengeleg for andre enn helsepersonell med tenestebehov, seier direktør Merete Blokkum for verksemdsstyring ved sjukehuset.

Ho seier at dei aktuelle opplysningane no er sikra og overført til journalen til pasientane med definert tilgangskontroll.

