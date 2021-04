Riksadvokaten kartlegg ulovleg ransaking i narkosaker

innenriks

Alle statsadvokatregionane i landet må gå igjennom saker, avhøyr og rutinar for å finne ut kor ofte politifolk bruker mistanke om mindre narkotikalovbrot som årsak til å gjennomføre meir omfattande ransakingar. Riksadvokaten vil òg ha ei vurdering av praksis rundt kroppslege undersøkingar i slike saker «i form av urinprøve, blodprøve eller undersøking av holrom på kroppen», kjem det fram av eit brev til politiet og påtalemakta.

Forslaget om å avkriminalisere innehav av narkotika til eige bruk har skapt bekymring for at politiet vil miste moglegheita til å ransake telefonar, personar og kanskje til og med bustad, på jakt etter bevis på kven som selde stoffet.

Korta på ordrett

Riksadvokaten slo førre veke fast at politiet aldri har hatt lov til å bruke verkemiddel ut over dei som er nødvendig i etterforskinga av den aktuelle saka.

No krev riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at alle kort blir lagt på bordet, og viser til den siste avklaringa. Han vil ha funna nedfelt i ein eigen rapport innan 1. oktober.

– Alle statsadvokatregionar skal ved saksgjennomgåing, intervju av relevant personell, gjennomgang av rutinar og andre eigne tiltak kartleggje om og eventuelt i kva utstrekning dagens praktisering av ransakingsreglane i politidistrikta avvik frå føringane som er gitt i det nemnde brevet herifrå, skriv Maurud.

Varslar tiltak

Det kan bli aktuelt å setje inn «ytterlegare tiltak» i samråd med Politidirektoratet, understrekar han.

– Det skal ikkje herske nokon tvil rundt praksisen til politiet ved bruk av tvangsmiddel i narkotikasaker. Derfor er eg glad for at Riksadvokaten no varslar ei kartlegging og vurdering av nettopp denne praksisen, seier justisminister Monica Mæland (H) til NTB.

Kartlegginga har støtte òg hos politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Det er alvorleg dersom det blir skapt tvil om politiet og praksisen til påtalemakta ved bruk av tvangsmiddel i mindre narkotikasaker følgjer gjeldande reglar. Eg er glad for at Riksadvokaten no set i gang eit arbeid for å kartleggje og vurdere praksis nærare, seier ho.

