Politimann om ambulansekapringa: – Eg var heilt sikker på at menneske kom til å døy

– Eg oppfattar at bilen skrensar inn i gata der vi står, og eg får blikkontakt med tiltalte. Då ser eg at han gjer eit rattutslag mot venstre så han kjem rett mot oss. Det går så fort at det berre er å komme seg unna, så eg kastar meg opp på fortauet, sa politimannen i 40-åra i retten tysdag.

Under rettssaka står ein 33 år gammal mann tiltalt for å ha prøvd å drepe politimannen og kollegaen hans med ein kapra ambulanse på Torshov i Oslo 22. oktober 2019.

I tillegg er han tiltalt for drapsforsøk på eit tvillingpar, mor deira og eit eldre ektepar. Ingen vart alvorleg fysisk skadde.

– Hadde vorte påkøyrt

Politimannen forklarte i rettssal 127 i Oslo tingrett at han og kollegaen, som var hundeførarar, hadde teke opp jakta på den kapra ambulansen med ein politibil etter at alle tilgjengelege politiressursar hadde fått ordre over sambandet om å rykkje ut. Der vart det òg gitt beskjed om at ambulansen skulle stansast, og om at politiet skulle væpne seg.

Under utrykkinga fekk dei òg vite at ambulansen hadde køyrt på ei barnevogn. Politimannen antok då at det han trudde var berre eitt barn i barnevogna hadde omkomme i påkøyringa.

Politimannen og kollegaen hans stansa bilen ved t-krysset Trøndergata-Hegermanns gate på Torshov etter å ha fått oppdateringar på sambandet om kvar ambulansen var.

Rett etter kom ambulansen skrensande inn i krysset i høg fart.

Politimannen seier at han oppfatta at kapraren medvite prøvde å køyre på han og kollegaen hans, og at det ikkje var ei naturleg retning å køyre i dersom han ikkje hadde prøvd det.

– Når eg får augekontakt og ser retningsutslaget, er eg 100 prosent sikker på at han siktar på oss. Det går veldig fort og eg må konsentrere meg om å komme meg unna. Viss ikkje hadde eg vorte påkøyrd, forklarer han.

Politiskot trefte bakeri

Etter å ha kasta seg opp på fortauet avfyrte politimannen to raske skot mot hjula på ambulansen.

Ifølgje Spesialeiningas etterforsking av framferda til politiet under kapringa trefte det eine skotet vindauget til bakeriet Backstube.

Etterforskinga viste at skotet sannsynlegvis hadde rikosjettert og endra retning, og saka mot politimannen og alle dei andre polititenestepersonane som var involverte i forfølginga vart lagt bort som ikkje bevist straffbart forhold.

Også kollegaen avfyrte skot.

– Var sikker på at menneske ville døy

Ambulansen køyrde vidare etter skota.

– Då han ikkje stoppa, tenkte eg at no gjekk vi glipp av ei moglegheit. Eg var heilt sikker på at menneske kom til å døy, og at det ville ha vore ei ønskt handling frå sjåføren, sa politimannen.

Han sa at han tolka situasjonen som det som på politispråket kallast «pågående livstruende vold», sjølv om det ikkje vart sagt eksplisitt. Det er ei skildring som mellom anna blir brukt ved skuleskytingar og liknande.

Politimannen avfyrte òg skot mot dekka til ambulansen seinare i forfølginga, og var òg til stades då tiltalte vart arrestert etter at ambulansen krasja inn i ein port i ein bygard.

