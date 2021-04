Kirkens Bymisjon åtvarar mot etterverknadene av koronapandemien

innenriks

I ei undersøking som Kantar har gjort for Kirkens Bymisjon, svarer 87 prosent at dei meiner smitteverntiltaka under pandemien har ført til at utsette grupper i samfunnet har hatt det vanskelegare.

60 prosent av unge vaksne fortel om auka einsemd.

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal meiner einsemda som blir rapportert, kan føre til alvorleg seinskade blant unge menneske.

– Når så mange unge rapporterer om auka einsemd, er det i eit utviklingspsykologisk perspektiv alvorleg. Ein generasjon unge vaksne har i ein lengre periode av livet sitt stått utanfor fellesskap som er viktig for tilhøyrsel og avgjerande for identitet og utvikling, seier Hvambsal.

– Vi treng ei kraftig styrking av eksisterande kommunale og ideelle lågterskel psykisk helsetilbod for unge vaksne. Tilboda som finst, er gode, men dei manglar kapasitet, seier Hvambsal.