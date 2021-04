Jussprofessor: Frp-forslag strir openbert mot menneskerettane

innenriks

Framstegspartiet fremja torsdag forslag i Stortinget om å etablere tidsmessig og geografisk avgrensa visitasjonssoner i særleg kriminalitetsutsette område.

– Med dette forslaget vil politiet få rett til å visitere folk heilt utan at dei må ha ein konkret mistanke, sa Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

Forslaget får jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen til å riste på hovudet. Han viser til at Storbritannia vart dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen for å ha krenkt retten til privatliv då landet tillét politiet å fysisk ransake alle personar innanfor eit geografisk område for å forhindre terrorhandlingar.

– Dette forslaget til Frp går endå lenger enn det. Det er ingen mistanke om terror, og det er eigentleg fritt vilt. Det er heilt openbert i strid med menneskerettane. Ingen norske domstolar vil godta det, og forslaget er heilt openbert dødfødt, seier Marthinussen til NTB.

Amundsen usamd i kritikken

Per-Willy Amundsen er usamd med Marthinussen og tek kritikken med knusande ro.

– Eg meiner det utmerkt godt lèt seg sameine med menneskerettane. Ein proporsjonalitet skal liggje til grunn, og det er snakk om avgrensa fysiske område og tidsrom, seier han.

Frp-politikaren seier tilgangen vil vere aktuell i periodar der gjengar i Oslo-bydelar er eit tiltakande problem, slik at det raskt kan slåast ned.

Peikar på Danmark og Storbritannia

Amundsen meiner at Danmark og Storbritannia har lykkast godt med ei liknande ordning.

– I så fall bryt både Danmark og Storbritannia desse menneskerettane han meiner å vise til, seier Amundsen.

Den danske politilova opnar for «visitasjonssoner» der politiet kan visitere personar, eigedelar og bilar utan konkret mistanke om at ei straffbar handling er gjort. Ei britisk lov opnar for det same i opptil 48 timar.

Også andre enn Amundsen og Frp meiner politiet bør få større tilgang til å utføre kroppsvisitasjon. I desember tok Sp-politikar Jan Bøhler til orde for at politiet bør kunne kontrollere alle som går av på ulike T-banestasjonar for knivar og machetar.

