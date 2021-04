innenriks

Fire av tilfella er smitta av kjend nærkontakt, medan éin er knytt til kjent smitteutbrot i annan kommune.

Fem smitta er éin over snittet den siste veka, og to over snittet dei siste 14 dagane.

1.062 peroner testa seg i Trondheim måndag.

(©NPK)