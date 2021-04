FHI om smittetala: – Positivt

innenriks

– Det er positivt at utviklinga i smittetala har flata ut og at førebelse overvakingsresultat viser lågare tal på smitta enn sist veke. Mange stader i Noreg har no ein nedovergåande trend, seier Vold til NTB før pressekonferansen til regjeringa seinare tysdag.

Ho presiserer at det er regjeringa som fattar vedtak om eventuelle lettar. Første steg for dei nasjonale tiltaka blir etter kvart å gå tilbake til tiltaksnivået som var før påske.

Det var knytt spenning til kva effekt påska, med meir reising på kryss og tvers av landet, ville ha på smittetala. Så langt har det ikkje vore nokon smittetopp.

– Vi er ikkje heilt sikre på effekten av påska før det har gått enno litt tid, men det ser lovande ut så langt med tanke på at vi ser ut til å ha unngått ein stor smittetopp etter påska, seier Vold.

(©NPK)