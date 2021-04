Første avhøyr av advokat Kjærviks drapssikta son er over

innenriks

Mannen har knytt seg sjølv til drapet og melde seg for politiet før han vart arrestert. Han har sete i avhøyr tysdag, og det første avhøyret av han vart avslutta i 19.30-tida, melder VG.

– Det er ikkje teke stilling til straffskuld. Han samarbeider med politiet og vil fortsetje forklaringa si i seinare avhøyr, seier advokat Sol Elden til VG.

Mannen i 30-åra er sikta for å ha drepe faren og for drapsforsøk på sambuaren til faren sin. Han blir framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag klokka 13.

