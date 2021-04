52 smitta i stort utbrot i Kristiansand

innenriks

Smittevegen er kartlagd for 50 av dei 52, og det er derfor kommunen meiner utbrotet er under kontroll, skriv Fædrelandsvennen. Sosial kontakt kombinert med ein meir smittsam virusvariant er truleg grunnen til at utbrotet har vorte så stort.

– Dette er eitt av dei største utbrota i Kristiansand. Men det var fleire smitta i utbrotet i rusmiljøet, seier assisterande kommuneoverlege Priscilla Hilton i Kristiansand kommune.

Ei bustadblokk er sentral i smitteutbrotet. Det er kartlagt at smitten derifrå er spreidd utover fleire ulike adresser i byen, primært via nærkontaktar heime hos dei involverte. I tillegg blir det vist til språkproblem.

