Werner Jensen-kjøparar blir bedne om å ta kontakt med politiet

Hedemark har under namnet Werner Jensen måla og selt måleri i over 20 år. Ifølgje NRK meiner politiet at kunstnaren har skapt ein falsk person med ein CV som ikkje stemmer, men Hedemark meiner han har brukt Werner Jensen-namnet som eit pseudonym.

På seinsommaren i fjor vart over 200 kunstverk beslaglagde, og i helga vart John Hedemark sikta for bedrageri. No ber politiet folk om å ta kontakt dersom dei sit på Werner Jensen-kunst og føler seg lurt, skriv NRK.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen seier at det overfor kjøparane av bileta er skapte ein illusjon av at dei kjøper ein ekte, anerkjend kunstnar med ein lang CV.

I CV-en til Werner Jensen står det mellom anna at han har selt kunst til store norske selskap, noko politiet meiner ikkje stemmer.

– Vi meiner det er ein del av bedrageriet, at ein har laga denne CV-en og gjort Werner Jensen betre på den måten.

