Ruskompromiss kan ryke i Ap

Først på landsmøtet kommande helg blir det heilt klart kva standpunkt partiet vil falle ned på. Regjeringa er avhengig av Aps stemmer for å få fleirtal for reforma, der eitt av hovudgrepa er avkriminalisering av bruk og innehav av mindre mengder narkotika.

Det har lenge vore kjent at det har vore steile frontar i partiet om reforma. Den siste veka har Aps redaksjonskomité jobba hardt med å prøve å sameine frontane.

Men forsøket på å få til eit kompromiss kan vise seg å vere umogleg, ifølgje Dagbladet.

Fleirtal seier nei

Ifølgje avisa skal det no vere eit fleirtal i Ap som seier nei til avkriminalisering. Mange er særleg urolege for om reforma vil føre til meir rusbruk blant unge og meiner reformforslaget frå regjeringa går for langt.

Mindretalet, som altså seier ja til rusreforma, skal på si side vere lite villig til å gå med på eit kompromiss der avkriminaliseringselementet er fjerna.

– Eit kompromiss som i realiteten avviser rusreforma ved at det ikkje blir avkriminalisering, er ikkje eit reelt kompromiss, seier Bergens ordførar Marte Mjøs Persen (Ap), som har markert seg som ein forkjempar for rusreforma, til avisa.

– Ikkje lagt i skuffa

Men sjølv om Ap seier nei til rusreforma, betyr ikkje det nødvendigvis at lovforslaget til regjeringa blir lagt i skuffa.

– Det er fullt mogleg å vere for ei rusreform, berre på andre premissar, understrekar partiets ruspolitiske talsperson Tellef Inge Mørland overfor NTB.

– Eg vil bli svært overraska om det ikkje blir vedteke noko politikk på dette området, seier han og peikar på at Ap lenge har ønskt å møte tunge rusbrukarar med hjelp framfor straff.

Mørland ser for seg at landsmøtet kan komme til å vedta ei fråsegn som gir Aps stortingsgruppe klare føringar når det gjeld lovforslaget til regjeringa, som er til behandling i Stortinget.

Kan bli utsett

– I så fall kan det bety at vi stiller oss til dette som om det var ei stortingsmelding. Då vil vi leggje inn konkrete bestillingar på korleis vi meiner ei rusreform bør innrettast. Det kan bety nye høyringsrundar, seier han.

– Det kan medføre at arbeidet held fram, om nødvendig òg etter valet til hausten, føyer han til.

Då kan det hende at Ap sjølv sit med handa på rattet i regjering.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget skal etter planen leggje fram innstillinga si om rusreforma 27. mai.

