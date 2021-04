Norsk dommar godkjende Norwegians redningsplan

innenriks

Irske High Court godtok i slutten av mars planen for å redde Norwegian frå konkurs og sende prosessen vidare til ein norsk domstol for vidare godkjenning.

Behandlinga av Norwegians konkursvern og redningsplan har gått føre seg i Noreg dei siste to vekene, skriv Dagens Næringsliv.

Fredag gjekk fristen ut for kreditorane til å stemme i den norske prosessen. Utfallet, via den oppnemnde rekonstruktøren, enda med eit klart fleirtal for å godta planen – og dommar Leif Villars-Dahl i Oslo byfutembete har godkjent Norwegians rekonstruksjon.

Dermed er planen godkjent og kreditorane får eit avgrensa oppgjer – og Norwegian kan starte jakta på 4,5 milliardar kroner i frisk eigenkapital.

Norwegian har vore gjennom ein hestekur av dei sjeldne dei siste månadene i kampen for unngå konkurs. Frå å vere eit stort selskap med rundt 150 fly og omfattande langdistansenett, så vel som ruter i Europa og Sør-Amerika, skal selskapet tilbake til hovudsakleg å satse på kortdistanse i Noreg og litt i Europa.

Flyparken skal ned til 50 fly, og alle langdistanseruter skal vekk. Gjelda i flyselskapet skal reduserast til om lag 20 milliardar kroner, ned frå nesten 70 milliardar i november i fjor.

