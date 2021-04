Noreg vil endre bistandsstrategi til å satse meir på klimatilpassing

innenriks

Den nye strategien vart lagt fram måndag, og vil få konsekvensar for korleis Noreg skal bruke bistandsmilliardar i åra som kjem.

– Folk mistar livet, blir drivne på flukt og livsgrunnlaget forsvinn. Klimakrisa har enorme konsekvensar, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til Bergens Tidende.

Noreg har tradisjonelt – til liks med dei fleste andre land – lagt mest vekt på utsleppskutt i klimabistanden. I 2020 gjekk rundt 25 prosent av den totale klimapotten i bistandsbudsjettet til klimatilpassing, men det ønskjer no Ulstein å endre.

– Ekstremvêr, flaum og tørke gjer at om lag 24 millionar menneske årleg må forlate heimane sine på grunn av klimaendringar. Det blir vanskelegare å produsere mat og fleire menneske svelt. Vi må styrkje innsatsen for klimatilpassing. Det skal den nye strategien til regjeringa for klima, svolt og sårbarheit bidra med, seier han.

Tilpassinga er i tråd med Parisavtalen, som seier at det skal vere balanse mellom finansiering av utsleppskutt og pengar til klimatilpassing.

