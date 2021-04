innenriks

– Eg snur meg og ser at han køyrer opp på fortauet. Det går veldig fort. Eg reagerer med å med å dra vogna inn til sida. Eg ser bakover. Den kjem i full fart nedover og viser ingen teikn til å vike unna. Så treffer ambulansen barnevogna.

Det sa ei mor i 30-åra under første dag av rettssaka i ambulansekaprarsaka i Oslo. Ein 33 år gammal mann er tiltalt for å ha prøvd å drepe kvinna, dei sju månadene gamle tvillingane hennar, eit eldre ektepar og to politimenn med ein kapra ambulanse i Oslo 22. oktober 2019.

Kvinna var ute og trilla med tvillingane i Åsengata på Torshov då ho høyrde sirener. Etter at ambulansen trefte vogna vart ho ifølgje kvinna kasta opp i vêret og landa opp ned.

– Eg tenkte at no døydde dei, sa ho gråtande.

– Mogleg dei ville bli drepne

Ingen av dei fornærma vart alvorleg skadde i hendinga.

I retten sa kvinna at ho ikkje forstod kvifor ambulansen køyrde opp på fortauet.

– Opplevinga mi er at den svinga opp mot meg. Det var ingen andre i nærleiken, og ingen hindringar i vegen som gjorde at den måtte køyre opp på fortauet. Ein kan ikkje unngå å sjå meg. Eg går jo der med ein dobbeltvogn, sa ho.

I innleiingsforedraget sitt understreka aktor Alvar Randa at dei ikkje meiner noko om 33-åringen hadde til hensikt å drepe.

– Det påtalemakta meiner er at han heldt det for mogleg at dei fornærma ville bli drepne gjennom køyringa, og at han likevel valde å gjere det. Det er det som er kjernen i saka, sa statsadvokaten.

Nektar for drapsforsøk

På spørsmål frå dommar Martin Eiebakke om han erkjenner straffskuld for drapsforsøka, svarte 33-åringen nei.

Han nekta òg for å ha trua to politimenn i samband med tiltalen for drapsforsøk på desse.

Det er i tråd med det forsvararen til mannen, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, på førehand hadde varsla.

– Det er ikkje nok til å domfelle at dei fornærma opplevde å vere i livsfare, og det er heller ikkje nok at dei faktisk var i livsfare. Det som er oppgåva til retten er å gå gjennom bevis for kva som var hans forsett. Er det slik at han forsettleg prøvde å drepe dei, eller er det andre omstende bak køyringa, sa Pedersen.

33-åringen sa seg skuldig i resten av punkta i tiltalen, som er på i alt 24 punkt. Det omfattar mellom anna at han rana til seg ambulansen, oppbevaring av narkotika, grove truslar og å ha hatt med skytevåpen på offentleg stad.

Tiltalen omfattar òg ei hending 31. august i 2019 der tiltalte køyrde i Oslo medan har var påverka av narkotika. I bilen hadde mannen ei lada, avsaga hagle.

Trua politi med avsaga hagle

I retten viste aktor Randa hendingsgangen med køyrerute, overvakingsvideoar og videoar frå publikum.

Videobilete viste at mannen trua ambulansepersonell og politifolk med ei avsaga hagle iført ein skotsikker vest med politimerke, og at han deretter sette seg inn i ambulansen. Det skjedde på Rosenhoff rett etter at ein Saab han køyrde, hamna på taket etter å ha krasja i ei rundkøyring.

Bilete viser òg ambulansen som køyrer i høg fart gjennom bygatene. Ein høyrer òg ei rekkje skot som politiet fyrte av mot bilen før mannen blir arrestert etter å ha køyrt inn i ein port i ein bygard. Politiet fyrte av i alt 21 skot, ifølgje Spesialeiningas etterforsking av rolla til politiet under hendinga.

– Vart ikkje treft

Også det eldre ekteparet, som mannen er tiltalt for å ha prøvd å drepe medan dei gjekk på fortauet i Åsengata, vitna måndag.

Mannen og kvinna sa at dei ikkje hadde vorte treft av ambulansen som kom køyrande bakfrå.

– Den var ikkje borti meg på noko tidspunkt. Hadde han vore det, hadde det gått gale, for å seie det mildt, sa mannen.

Begge fall på eit gjerde som gjekk langs fortauet, men forklarte at det truleg skjedde som følgje lufttrykket frå då ambulansen passerte i underkant av ein meter frå dei, eller at det var ein spontan reaksjon for å dra seg unna.

Dei to pådrog seg lettare skadar.

