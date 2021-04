Massetesting for elevar og tilsette ved tre skular i Steinkjer

innenriks

Skulane det er snakk om er Steinkjer ungdomsskule, Lø skule og Folla skule.

Kommuneoverlege Sunniva Rognerud sende måndag ut ein SMS til foreldre og føresette ved dei tre skulane, der det går fram at massetestinga er eit ledd i eit forsøk på å identifisere skjult smitte i Steinkjer.

– Ein av grunnane til at vi har stengt ned skulane er jo for å få ei oversikt. No har vi denne tida, desse dagane der skulane er stengde, til å prøve å finne dei ukjende smittevegane, og den skjulte smitten, seier Rognerud til Trønder-avisa.

Ho seier at det er påvist smitte ved alle dei tre skulane der det no blir sett i verk massetesting.

– Grunnen til at nettopp desse tre skulane er plukka ut for massetesting er at vi forventar å finne meir skjult smitte der, seier kommuneoverlegen.

Tala for måndag har ikkje komme, men frå tysdag til søndag vart det registrert 35 nye smittetilfelle i kommunen. Berre søndag vart det registrert 14 nye tilfelle, der åtte av dei var under 18 år, opplyser kommunen.

– Når vi no stengjer ned, handlar det samtidig om at vi må finne all smitte. På alle desse skulane har vi hatt smitte, og det er derfor desse tiltaka no blir sette i verk, seier ordførar Anne Berit Lein (Sp).

Mange av smittetilfella dei siste dagane er ungdommar, og mange blir knytte til 8. trinn ved Steinkjer ungdomsskule. Mange skular i kommunen er ramma av utbrotet. Medan 1.500 personar var i karantene fredag, hadde talet auka til minst 2.000 søndag.

