innenriks

Nødetatane fekk melding om hendinga klokka 12.41.

Vest politidistrikt skriv i ei pressemelding at kvinna var fastklemd under trikken. Like etter klokka 13 vart kvinna erklært død av lege på staden.

Påkøyringa skjedde mellom haldeplassane Skjold og Lagunen, og ho førte til mellombels stans i bybanetrafikken og til at fylkesveg 582 vart stengde.

Kriminalteknisk avsnitt er måndag ettermiddag på staden for å gjere undersøkingar. Havarikommisjonen er òg varsla.

