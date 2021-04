Frode Berg krev svar om rolla til E-tenesta

innenriks

Den spionasjedømde nordmannen var i ei lukka høyring på Stortinget måndag, men har framleis ikkje fått innsyn rapporten frå EOS-utvalet om saka.

Etter høyringa fortalde Berg at han har forventningar om at offentlegheita skal få innsyn etter kvart.

– Det var ei openheit på ein avgradert versjon som kan offentleggjerast etter kvart. Eg håpar vi saman med Brynjulf Risnes (Bergs advokat) har klart å overtyde dei om behovet for det, sa han til pressa.

Det vekte oppsikt då Forsvarsdepartementet valde å hemmelegstemple heile rapporten, sjølv om EOS-utvalet sjølv ønskte mest mogleg offentlegheit om innhaldet.

Russisk versjon

Den pensjonerte grenseinspektøren vart arrestert av russisk tryggingspoliti i desember 2017 og dømd til 14 års fengsel for spionasje. Han sat nesten to år i fengsel før han vart benåda i november 2019.

Berg har innrømt at han jobba for norsk etterretning, men hevdar at han ikkje innsåg rekkjevidda av det han var med på og risikoen han tok gjennom kureroppdraga sine i Russland.

Advokat Risnes er overfor VG tydeleg på at biletet av saka blir prega av den russiske versjonen.

– Veldig mykje av den informasjonen som Frode og andre har, stammar frå russiske kjelder. Sjølv om vi vil vere kritisk til det og ikkje berre vil formidle vidare det russarane seier, er det ein ekstra grunn til meir offentlegheit, sa han etter møtet.

Tilbyr møte

E-tenestas sjef, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, seier til VG at dei vil tilby eit eige møte med Berg, noko Berg sjølv stadfestar at han ønskjer.

– Eg er veldig lei meg for at dette har gått ut over Frode Berg, og at han har vore utsett for dei belastningane han har, sa han etter høyringa.

Han forklarer at det ligg i naturen til etterretninga at det ikkje er meir openheit rundt etterretningssaker, men vil ikkje kommentere den spesifikke saka.

