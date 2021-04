Frode Berg krev svar om E-tenestas rolle

innenriks

Den spionasjedømte nordmannen er i ei lukka høyring på Stortinget måndag, men har framleis ikkje fått innsyn EOS-utvalets rapport om saka si.

– Eg vil fortelje om situasjonen min i dag og litt om korleis familien har det. Det har vore ein prøvelse i tre år, der eg mellom anna har sett fram til rapporten frå EOS-utvalet. Det har derfor vore ein nedtur med all støyen rundt hemmeleghaldet av rapporten som vart lagt fram sa Berg til VG på veg inn til høyringa.

Den pensjonerte grenseinspektøren vart arrestert av russisk tryggingspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han var nesten til to år i fengsel før han vart benåda i november 2019.

Berg har innrømt at han jobba for norsk etterretning, men hevdar at han ikkje innsåg rekkjevidda av det han var med på og risikoen han tok gjennom kureroppdraga sine i Russland.

Det vekte oppsikt då Forsvarsdepartementet valde å hemmelegstemple heile rapporten, sjølv om EOS-utvalet sjølv ønskte mest mogleg offentlegheit om innhaldet.

(©NPK)