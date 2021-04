Forbrukartilsynet meiner Wizz Air-reklame er lovstridig

innenriks

Forbrukartilsynet meiner at påstandane i reklamekampanjen, som dei fekk to klagar på i fjor, bryt marknadsføringslova og villeier forbrukarar, melder NRK.

Wizz Air meiner dei, samanlikna med Norwegian og SAS, har lågast talet på gram CO2-utslepp per passasjerkilometer.

Forbrukartilsynet meiner likevel at flyselskapet må kunne bevise at heile verksemda deira belastar klima og miljø mykje mindre enn alle andre flyselskap i verda, for å kunne bruke denne påstanden.

Wizz Air er usamd i dette, men har likevel slutta å bruke denne påstanden i marknadsføringa si, noko som gjer at Forbrukartilsynet har avslutta saka utan å fatte vedtak om sanksjonar.

