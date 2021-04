FHI er positiv til tilpassa løysingar for vaksinasjon

innenriks

– Det er viktig at alle som blir tilrådd vaksine, forstår kor viktig det er å vaksinere seg, og at tilbodet er lett tilgjengeleg for alle. Vi må kommunisere i ulike kanalar og på ulike språk, og tilby vaksinasjon både på fleire stader og tidspunkt, seier direktør Camilla Stoltenberg i FHI i ei pressemelding.

Det er etter oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet at FHI har sett på korleis kommunane og bydelane kan skape eit likeverdig vaksinasjonstilbod som når alle.

– Ingen skal måtte droppe vaksinasjon fordi dei til dømes har kognitiv svikt, nedsett syn og høyrsel, ikkje meistrar digitale løysingar, eller ikkje har norsk som morsmål. Heller ikkje fordi vaksinasjonen skjer langt frå heimen, eller berre på dagtid når ein er på ein jobb det ikkje er mogleg å komme frå, understrekar Stoltenberg.

FHI peikar mellom anna på at det er viktig å få fram at vaksinasjon er gratis, at kommunar og bydelar brukar informasjonsmateriell på ulike språk – både trykt og digitalt, at talspersonar frå ulike miljø kan brukast til å formidle informasjon, og at relevante organisasjonar og naturlege samlingsstader kan nyttast for å spreie informasjon.

FHI oppmodar òg til å nytte ulike innkallingsformer og kanalar sidan ikkje alle er trygge på digitale løysingar, og understrekar at det er viktig at papirlause må gjerast trygge på at dei ikkje blir melde for ulovleg opphald ved vaksinasjon.

