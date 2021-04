Drapssikta mann i Arendal lauslaten frå varetekt

innenriks

Mannen i 30-åra har sete varetektsfengselet sidan desember, ifølgje Agderposten. Han er ein av to drapssikta etter at 24 år gamle Ørjan-Helmer Gundersen Solum vart funnen drukna i Steinsåsgruvene i Arendal 19. mai.

– Siktinga mot mannen blir halden oppe, og han blir lauslaten på bakgrunn av at politiet ikkje lenger meiner at det er fare for bevisøydelegging i saka, seier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt i ei pressemelding.

Begge dei sikta nektar straffskuld. Mannen i 30-åra nektar for all kjennskap til det påståtte drapet.

