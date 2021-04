14 nye registrerte smitta i Drammen

innenriks

Det er kjent smitteveg for 12 av dei som no har fått påvist smitte. For dei to andre er smittevegen ukjend, opplyser Drammen kommune.

– Vi har no tre dagar på rad med smittetal som tyder på at smittetrenden i Drammen kommune er fallande. Det er vi sjølvsagt veldig glade for, det er etter kvart lov til å håpe at årets påskefeiring ikkje har ført til ein ytterlegare smitteauke, seier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Ingen av barnehagane til kommunen, skular eller helseinstitusjonar blir ramma av dagens smittetilfelle.

Dei siste 14 dagane er det påvist 328 nye smittetilfelle.

