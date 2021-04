Aktor i terrorfinansieringssak: – Treng ikkje å bevise at pengane gjekk til terror

innenriks

Det er bakteppet for rettssaka mot to menn på 44 og 32 år som startar i Oslo tingrett onsdag. Det er andre gong den alvorlege terrorfinansieringsparagrafen blir prøvd for norsk rett.

– Men ti–tolv personar har vorte dømde for deltaking og for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til ein terrororganisasjon. Det er mange som er dømde for å ha gitt pengar eller utstyr, men då ikkje etter terrorfinansieringsregelen seier statsadvokat Frederik Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet til NTB.

Må ikkje bevise

Ranke er aktor i saka og har òg teke ut tiltalen. Sjølv om det er komplisert og ressurskrevjande å etterforske terrorfinansiering, er det ikkje umogleg.

– Vi treng ikkje å bevise at dei pengane har gått til terror. Vi treng berre å bevise at pengane har gått til ein person som er tilknytt ein terrororganisasjon. Pengar som er meinte som velgjerd, kan òg vere terrorfinansiering viss det går til ein person som er tilknytt ei terrorgruppe. Det er det same som om du har ein nær person som blir kidnappa av IS, og du betaler 200.000 kroner for at vedkommande skal sleppe fri. Løysepengane vil vere terrorfinansiering, seier statsadvokaten.

Nettverk i Tyskland

Saka starta ved at norske finansinstitusjonar melde overføringar inn til Kripos eining for mistenkjelege transaksjonar. Det var overføringar som retta merksemda mot 44-åringen.

– Parallelt med dette etterforska tyske styresmakter eit nettverk som dei meinte sende pengar til Syria. 44-åringen vart arrestert i juni i fjor samtidig som det tyske politiet slo til. Den hovudtiltalte 44-åringen vart sikta for terrorfinansiering, seier statsadvokaten.

Kona til mannen vart òg arrestert og varetektsfengsla i nokre veker. I heimen til paret i Bærum fann politiet store mengder lagringsmedium. Politiet har brukt mykje tid på å gjennomgå enorme mengder chattar på albansk.

Ordknapp

Forsvararen til 44-åringen, advokat Svein Holden, er knappare med orda enn motparten sin i retten.

– Eg ønskjer ikkje å gi nokon ytterlegare kommentar ut over at klienten min vil forklare seg om bakgrunnen for transaksjonane under hovudforhandlinga i Oslo tingrett, seier Holden til NTB.

Den medtiltalte 32-åringen vart òg arrestert i juni i fjor. Då politiet ransaka huset til 32-åringen, fann dei 390.000 kroner gøymde i madrassen. Han blir omtalt som ein velutdanna syrar som kom til Noreg i 2014. Ifølgje statsadvokaten hevdar han å berre ha drive pengeformidling for venner.

– Han er tiltalt for ulovleg formidling av betalingstenester. Det er ei form for bankverksemd utan konsesjon han har drive. Dette nektar han straffskuld for, seier Ranke.

(©NPK)